Маск, инвайты, Соловьёв: что нужно знать о модной соцсети Clubhouse

Не успели мы привыкнуть к TikTok, как уже нужно разбираться в новой модной соцсети. Clubhouse — главное открытие февраля, о котором вы наверняка уже слышали, потому что говорят о нём буквально все. Собственно, в этом и суть стремительно растущей площадки. Говорить, говорить и ещё раз говорить. С кем угодно, когда угодно и о чём угодно. Так в чём же главная фишка Clubhouse, почему его сразу же полюбили звёзды и бизнесмены и чем он может быть интересен для обычных пользователей? Обо всём этом — в материале NEWS.ru.