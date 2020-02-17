https://static.news.ru/photo/52e5dbb2-515b-11ea-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За последние трое суток в больницы островной провинции Китая Хайнань не поступило ни одного инфицированного новым типом коронавируса. При этом в центральной части Хайнаня число заболевших фактически равно нулю.

Такие данные приводит Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. Согласно официальной статистике, число заражённых коронавирусом на острове составляло 162 человека, из них вылечились 52 жителя, четверо погибли.

Как писал NEWS.ru, к 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.