За последние трое суток в больницы островной провинции Китая Хайнань не поступило ни одного инфицированного новым типом коронавируса. При этом в центральной части Хайнаня число заболевших фактически равно нулю.
Такие данные приводит Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. Согласно официальной статистике, число заражённых коронавирусом на острове составляло 162 человека, из них вылечились 52 жителя, четверо погибли.
Как писал NEWS.ru, к 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч.
В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.
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