Хафтар в полушаге от создания «параллельной Ливии»

В Ливии разрастается конфликт между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи, которое было создано в этом году в результате компромисса между западными и восточными регионами страны. Спор разгорелся вокруг того, кому должны подчиняться армейские формирования. Фельдмаршал отстаивает своё право на управление ЛНА, в то время как Триполи пытается наладить собственные порядки. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют столкновение интересов ожидаемым, но видят у Хафтара желание создать параллельное правительство вопреки всем мирным усилиям.

Конфликтный потенциал между западом и востоком Ливии дал о себе знать на этой неделе после того, как Президентский совет, одна из компромиссных структур власти в Триполи, издал распоряжение всем воинским частям страны «придерживаться его инструкций в том, что касается продвижения по службе, формирования частей, назначения командующих военными округами и других перестановок». Совет особо подчёркивал, что обладает всеми полномочиями верховного главнокомандующего в соответствии с комплексом договорённостей Форума ливийского политического диалога, который и сформировал единые органы власти.

Инициатива Президентского совета не понравилась ЛНА. Хафтар демонстративно — без уведомления Триполи — тут же провёл ряд кадровых перестановок в верхушке своей армии, сменив в том числе командующего сухопутными силами и главу штаба ВВС. Не обошлось и без риторических выпадов с его стороны. В ходе парада в Бенгази по случаю 81-летия создания ливийских вооружённых сил (ВС), Хафтар объявил, что ЛНА не станет заискивать перед «террористами и захватчиками». Фельдмаршала, внешними покровителями которого нередко называют Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Египет, обвинили в очередной попытке государственного переворота и подрыве урегулирования.

Бомба под выборы

Хафтар, который контролирует восточные районы бывшей Джамахирии, считает, что вопрос об объединении ВС нужно решать после проведения президентских и парламентских выборов в декабре. Именно их организацией сейчас занимается ПНЕ, которое возглавляет Абдель Хамид Дбейба. И компромиссные органы власти на западе Ливии, судя по всему, медлить не хотят. На риски конфликта указывал ранее специальный посланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш. По его словам, «несмотря на то что все стороны [противостояния] согласились с организацией президентских выборов, не все приняли необходимые для этого меры». В этом, как считает дипломат, виноваты в том числе внешние силы. Конкретных виновников Кубиш не назвал.

Несмотря на то что Дбейба был избран решением Форума ливийского политического диалога, который проходил под эгидой ООН и собрал представителей как востока, так и запада, хафтаровские силы много раз показывали ему своё неповиновение, ставя под сомнение широту его полномочий. В частности, месяц назад ЛНА попросту саботировала инициативу Президентского совета страны по поводу запрета на размещение или любое передвижение воинских частей на территории Ливии без его официального уведомления. В то же время сторонники фельдмаршала некоторое время назад наотрез отказались открыть движение по участку контролируемой ими трассы между городами Мисрата и Сирт.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

На кону семейный бизнес

Как пояснил NEWS.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, конфликт между Хафтаром и новыми властями назревал давно.

Существует определённое мнение, согласно которому Хафтар на сегодня имеет лишь один ключевой актив — это его положение в иерархии управления ЛНА на фоне практически полностью уничтоженной политической репутации. Ему нужны средства, инструменты не столько для борьбы за какую-то иллюзорную власть, сколько для сохранения той собственности, тех экономических ресурсов, которые были поставлены под контроль его семьёй за последние годы второй гражданской войны. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам

По словам аналитика, сыновья Хафтара контролируют различные активы на востоке Ливии: речь идёт о конкретных предприятиях, конкретной инфраструктуре, земельной собственности. Всё это было приобретено по законам военного времени, в связи с чем на кону не только политическое будущее, но и физическое выживание семьи Хафтара, отмечает Лукьянов.

По его словам, те условия, которые выдвигают американцы, ООН и другие международные посредники, в том числе Германия, не в полной мере удовлетворяют давних патронов Хафтара в лице ОАЭ и Египта. Эти арабские государства проводят достаточно сдержанную политику, содействуют переговорному процессу, но с другой стороны — не торопятся разоружать ЛНА и убирать с доски такую ценную фигуру, как Хафтар, обращает внимание эксперт.

Халифа Хафтар قناة فبراير/twitter.com

Война не неизбежность

Хафтар пользуется сложившимся положением дел, считает Лукьянов. И это приводит к неизбежному столкновению фельдмаршала с кабмином Дбейбы, который в целом лично к Хафтару не имеет серьёзных претензий.

Вспомним само голосование за правительство Дбейбы. Тогда ставленники Хафтара поддержали именно его. Это о многом говорит, в том числе о наличии доверия, но успех Дбейбы напрямую зависит от способности решить целый ряд ключевых проблем перехода на новую стадию политического урегулирования, — пояснил эксперт.

Одна из этих проблем — это создание единой иерархии управления ВС, воссоединение ЛНА с Министерством обороны правительства на западе страны, отмечает собеседник NEWS.ru. И в этих обстоятельствах, рассуждает аналитик, конфликт интересов неизбежен. Впрочем, возобновление боевых действий Лукьянов не считает неизбежным сценарием: стороны способны договариваться. Хафтар не тот властный правитель, каким он был ранее, он понимает, что ему нужно идти на диалог, считает эксперт.

Хафтар в этом отношении не грезит прошлым. С другой стороны, и Дбейба понимает, что ЛНА и Хафтар — серьёзная сила, с которой необходимо считаться. Поэтому мне кажется, что это конфликт в первую очередь политический и он останется преимущественно в политической плоскости, — допустил Лукьянов.

По его словам, никто из заинтересованных сторон за пределами страны сейчас не заинтересован в продолжении боевых действий, поскольку они достаточно дорогостоящие и, как показали события 2019–2020 годов, неэффективные.

Двоемыслие Хафтара

Риторически Хафтар выступает за проведение выборов, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи.

Он утверждает, что хочет их всем сердцем, и этот нарратив является центральным в его стратегии. Это позволяет США восстановить контакты с командующим ЛНА без утайки. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

Абдель Хамид Дбейба Abdulhamid AlDabaiba/twitter.com

Тот же нарратив помогает подрывать доверие к Дбейбе и другим протурецким фигурам в Триполитании, убеждён эксперт. По его словам, Хафтар прекрасно понял, что глава ПНЕ хочет как можно дольше оставаться у власти, в связи с чем фельдмаршал пытается «изобразить себя либеральным демократом, приверженным идее свободных и справедливых выборов». Однако эти интенции не следует принимать за чистую монету, говорит аналитик.

Хафтар использует идею выборов, но не обязательно в неё верит. В настоящее время военачальник стремится прежде всего укрепить и усилить свою власть на территориях, которые уже более или менее находятся под его контролем: это Киренаика, а также некоторые части Феццана, что можно увидеть с июня по развёртыванию дополнительных бригад, — пояснил Харшауи.

Кроме того, собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что под давлением ООН и США со стороны Триполи, в том числе со стороны местного Центрального банка, Хафтару были обеспечены некоторые уступки. Так, финансовое положение командующего ЛНА значительно улучшилось с тех пор, как в марте Дбейба был утверждён на посту премьер-министра, замечает эксперт.

Параллельное правительство

В связи с этим Харшауи называет закономерным то, что конфликт интересов дал знать о себе летом: этого не могло случиться раньше, потому что командующему ЛНА было необходимо запастись терпением и получить от Триполи все уступки.

Он также стал свидетелем ослабления Дбейбы на нескольких фронтах. На фоне отсутствия официального бюджета бледная политическая сплочённость внутри Триполитании постепенно разрушается, — говорит аналитик. — Риск конфликта на северо-западе Ливии увеличивается с каждой неделей. Это постепенное гниение устраивает Хафтара.

С практической точки зрения, военачальник, скорее всего, воспользуется мягкостью и доброжелательным характером как администрации Джо Байдена, так и нового специального посланника ООН, «чтобы сформировать новое параллельное правительство в Киренаике», считает Харшауи. Эксперт напоминает: именно это командующий ЛНА пытался сделать в апреле 2020 года, однако тогда ему помешали Россия, Египет и Америка. Сегодня же ситуация выглядит намного благоприятней. Хафтар выступил с заявлением, что он был вынужден принять такие меры предосторожности из-за недобросовестности Дбейбы, предрекает Харшауи. Всё это неизбежно затруднит проведение выборов на подконтрольных ЛНА территориях.