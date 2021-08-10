Губернатора Нью-Йорка уличили в выборе сотрудниц по внешнему виду

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предпочитал нанимать на работу красивых, по его мнению, женщин, а некрасивым он отказывал. Об этом заявила бывшая сотрудница политика Карен Хинтон, сообщает Daily Mail.

По её словам, кандидатка, которая не получила работу из-за внешности, имела длительный стаж работы в правительственных учреждениях США, но политик сказал, что она «недостаточно красива».

Хинтон работала помощницей Куомо по связям с общественностью в годы пребывании политика в администрации экс-президента Билла Клинтона. Она обвинила губернатора в некорректном поведении, которое постоянно было на границе норм морали и деловой этики.

В марте 2020 года экс-президент США Билл Клинтон в документальном фильме о своей супруге Хиллари рассказал о романе с 22-летней стажёркой Моникой Левински. Это произошло в 1995 году, когда политик был президентом. Он назвал произошедшее непростительной ошибкой. Клинтон считает, что роман с ним сильно навредил девушке, которую знают только по этому инциденту. В свою очередь супруга бывшего президента рассказала, что измена Клинтона была для неё сильным ударом. По её словам, она не могла поверить в произошедшее.