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Экс-президент США Билл Клинтон рассказал о своём романе с 22-летней стажёркой Моникой Левински в 1995 году во время его президентства.

В документальном фильме о Хиллари Клинтон он заявил, что отношения с Левински были «непростительной» ошибкой. По его словам, это был его способ отвлечься от тяжёлой работы, который «ненадолго унесёт все мысли». Кроме того, Клинтон извинился перед Левински.

Я чудовищно себя чувствую, из-за того, что жизнь Моники Левински стала определяться только этой историей, это, по-моему, несправедливо, — заявил он.

В свою очередь супруга бывшего президента рассказала, что измена Клинтона была для неё сильным ударом. По её словам, она не могла поверить в произошедшее, передаёт РЕН ТВ.

Мне было очень больно, я просто не могла поверить, не могла поверить, что ты мне лгал, — подчеркнула Клинтон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая первая леди Соединённых Штатов Хиллари Клинтон в конце весны запустит новую аудиопрограмму.