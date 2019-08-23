https://static.news.ru/photo/b542da1c-6ecb-11e9-a25c-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что его сторонники перешли к активной борьбе с режимом действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Мы находимся в штате Карабобо, начиная этап усиления давления, организации и мобилизации, чтобы добиться нашей цели, — написал политик в Twitter.

Он призвал венесуэльцев выйти на улицы, чтобы поддержать оппозицию.

Hemos demostrado que somos mayoría y la hemos ejercido en todo momento. Tenemos el deber de ganar y lo haremos ajustando la organización y movilizando a nuestra gente en cada rincón y sector de Venezuela. #ActivadosEnOperacionLibertad https://t.co/e63yAHQgd4 — Juan Guaidó (@jguaido) 24 августа 2019 г.

В январе по Венесуэле прокатилась волна антиправительственных протестов. 23 числа того же месяца лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента республики, ссылаясь на положения конституции. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил США в поддержке протестных настроений. Легитимность венесуэльского лидера признают Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны.

Как писал News.ru, Верховный суд Боливарианской Республики направил запрос Национальному учредительному собранию и президенту страны Николасу Мадуро с просьбой лишить неприкосновенности троих оппозиционных депутатов, обвиняемых в измене родине.