https://static.news.ru/photo/a7e69e00-bd4d-11e9-960a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Верховный суд Боливарианской республики направил запрос Национальному учредительному собранию и президенту страны Николасу Мадуро с просьбой лишить неприкосновенности троих оппозиционных депутатов, обвиняемых в измене родине.

Хосе Герра, Томас Гуанипа и Хуан Пабло Гарсия обвиняются в участии в государственном перевороте в апреле 2019 года, когда глава парламента Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него год назад было совершено по приказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. По его словам, этому есть доказательства. При этом венесуэльский лидер заявил, что у него нет оснований винить в покушении главу Штатов Дональда Трампа.