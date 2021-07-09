Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

В четверг, 8 июля, Dragon спустя более месяца пребывания на орбите отстыковался от МКС. Возвращение аппарата дважды переносилось из-за погодных условий в районе ожидаемого места приводнения. Корабль доставил на Землю 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результаты исследований. В настоящее время на МКС находятся семь космонавтов, среди них двое россиян — Олег Новицкий и Пётр Дубров.
Ранее сообщалось, что китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос. Им предстоит работа вне корабля. Для космонавтов азиатской страны это первая работа вне корабля за последние 13 лет.