Грузовой корабль Dragon приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Об этом сообщили в Twitter компании SpaceX.

Таким образом, завершилась 22-я миссия SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceXâs 22nd cargo resupply mission to the @space_station ! — SpaceX (@SpaceX) July 10, 2021

В четверг, 8 июля, Dragon спустя более месяца пребывания на орбите отстыковался от МКС. Возвращение аппарата дважды переносилось из-за погодных условий в районе ожидаемого места приводнения. Корабль доставил на Землю 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результаты исследований. В настоящее время на МКС находятся семь космонавтов, среди них двое россиян — Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Ранее сообщалось, что китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос. Им предстоит работа вне корабля. Для космонавтов азиатской страны это первая работа вне корабля за последние 13 лет.



