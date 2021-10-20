Грузовик с молочной продукцией вернул Саакашвили на родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 28 сентября, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией, сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году.

28 сентября приблизительно в 23:00 в порт Поти вошло судно под названием «Вильнюс» из Украины, в частности, из порта Черноморск. Из указанного судна, 29 сентября, в 01:04 вышел трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией, — подчеркнул представитель МВД.

В ведомстве отметили, что нахождение Саакашвили в трайлере подтверждается записями, изъятыми из его телефона.

Как сообщается, прокуратура вынесла постановление по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении границы, за что вскоре ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что заключённый в тюрьму Саакашвили заявил, что готов получить медицинскую помощь для сохранения здравого ума. По решению Минздрава Грузии консилиум врачей посетил заключённого и рекомендовал профилактическую госпитализацию.

На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.