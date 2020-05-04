Грузия с 5 мая откроет въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

https://static.news.ru/photo/322827a4-8de7-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Чипурин/РИА Новости

Грузия откроет въезды и выезды из городов Батуми и Кутаиси, закрытые из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин будет снят 5 мая, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Решение приняло правительство республики.

При этом, как уточнил глава кабмина, «определённые ограничения» останутся в Тбилиси и Рустави.

Я думаю, мы можем считать, что к концу недели вопрос [открытия] Тбилиси и Рустави будет решён положительно, — цитирует Гахария ТАСС.

Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави были закрыты для въезда и выезда 15 апреля. Изначально это решение было принято на 10 дней, затем вопрос открытия городов отложили на неопределённый срок. Общее число жителей в них составляет более 1,6 млн человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в грузинском селе Мушевани местные жители взбунтовались против госпитализации людей, больных коронавирусной инфекцией. Люди закидали их машины камнями и палками.