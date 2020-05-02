Жители грузинского села взбунтовались против госпитализации больных COVID

https://static.news.ru/photo/e07a07b2-8c72-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Фото: 6869 Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Полиция Грузии начала расследование инцидента в селе Мушевани (край Квемо-Картли), где местные жители взбунтовались против госпитализации людей, больных коронавирусной инфекцией. Следствие ведётся по статье о повреждении или уничтожении имущества.

Инцидент, который произошёл в селе Мушевани, полиция расследует по статье 187. Ведутся следственные мероприятия, и опрашиваются лица, которые имеют отношение к делу. Легко повреждены два транспортных средства. Факт физического насилия не зафиксирован, — приводит ТАСС слова сотрудницы пресс-службы грузинского МВД.

Вечером 1 мая медики приехали в село, чтобы госпитализировать, по данным телеканала Imedi, десятерых заражённых COVID-19. Местные жители воспротивились этому, заявив, что у них в селе нет коронавируса. Медикам пришлось вызывать на помощь полицию.

В итоге досталось и врачам, и стражам порядка. Люди закидали их машины камнями и палками. На следующий день в село въехали усиленные наряды полиции и скорой помощи. Сейчас больных пытаются увезти в госпиталь.

По последним данным, в Грузии выявили 582 случая инфицирования. На карантине находятся более 5 тыс. человек. 207 пациентов выздоровели. 2 мая стало известно о кончине восьмого больного COVID-19.

В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, он продлён до 22 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял положительное решение по вопросу выделения Грузии финподдержки на преодоление последствий пандемии коронавируса. Средства в размере $200 млн будут направлены на обеспечение потребностей бюджета страны и поддержку платёжного баланса.