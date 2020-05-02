Грузия получит $200 млн из МВФ

https://static.news.ru/photo/919df1bc-8c0e-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de /Global Look Press

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял положительное решение по вопросу выделения Грузии финподдержки на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Средства в размере $200 млн будут выделены для обеспечения потребностей бюджета страны и поддержки платёжного баланса. По ожиданиям МВФ, кризис, вызванный эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, окажет значительное негативное влияние на экономику Грузии, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Как писал NEWS.ru ранее, международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.