Грузия получит $200 млн из МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял положительное решение по вопросу выделения Грузии финподдержки на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Средства в размере $200 млн будут выделены для обеспечения потребностей бюджета страны и поддержки платёжного баланса. По ожиданиям МВФ, кризис, вызванный эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, окажет значительное негативное влияние на экономику Грузии,
Как писал NEWS.ru ранее, международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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