Медведчук : Украина скоро узнает о новых «хотелках» МВФ

https://static.news.ru/photo/b9659aae-8ba7-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar /Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ. Это политика по отношению к Украине как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего управления Запада, — подчеркнул политик.

По его словам, власть пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ». При этом Киев не осведомлен о сумме кредита. Он считает, что из-за этого ситуация в стране ухудшится, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что средства, обещанные МВФ за принятие закона о продаже земли, не помогут жителям Украины.