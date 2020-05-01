Медведчук : Украина скоро узнает о новых «хотелках» МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ. Это политика по отношению к Украине как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего управления Запада, — подчеркнул политик.
По его словам, власть пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ». При этом Киев не осведомлен о сумме кредита. Он считает, что из-за этого ситуация в стране ухудшится,
Как писал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что средства, обещанные МВФ за принятие закона о продаже земли, не помогут жителям Украины.
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