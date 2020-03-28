https://static.news.ru/photo/140f4456-709a-11ea-8a53-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что средства, обещанные МВФ за принятие закона о продаже земли, не помогут жителям Украины.

Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем, — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По её мнению, страна не должна ни в коем случае продавать «последнее, что у неё осталось». Пополнить национальные резервы можно, заставив участников коррупционных схем поделиться с Украиной деньгами, считает Савченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с распространением коронавируса на Украине выявила необходимость обратиться за помощью к тем, кто способен помочь. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к России, а о «стратегических партнёрах», которые умеют только обещать, надо забыть.