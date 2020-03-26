https://static.news.ru/photo/61ce6a2c-6f06-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса на Украине выявила необходимость обратиться за помощью к тем, кто способен помочь. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Следует забыть о «стратегических партнёрах», которые умеют только обещать, и искать помощи в другом месте, сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идёт о жизни людей, это надо делать, — отметил Рабинович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране. По его словам, эпидемия быстро распространяется, число жертв COVID-19 будет расти стремительно и может стать катастрофическим. Емец считает, что Киев ещё в силах локализовать распространение инфекции, которой уже заразились 145 украинцев, при одном умершем.