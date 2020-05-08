Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили

https://static.news.ru/photo/80299a7a-9105-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Грузии решили отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе. Это необходимо для проведения консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Вместе с тем, подчеркнул он, Грузия пока не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Назначение стратегическим партнёром человека, осуждённого и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, — цитирует Залкалиани ТАСС.

Саакашвили покинул Грузию после смены власти в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из которых он заочно приговорён к тюремному заключению. В 2015 году политик стал гражданином Украины, тогда бывший в ту пору президентом Пётр Порошенко назначил его главой Одесской области. Однако уже в 2016 году чиновник был обвинён в развале региональной экономики и уволен, а ещё через год лишён гражданства. В 2019 году при новом украинском лидере Владимире Зеленском оно было восстановлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение президента Украины занять пост заместителя председателя правительства. По словам политика, президент поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация».

Однако такое решение главы государства вызвало недовольство в Грузии. Председатель правительства этой страны Георгий Гахария назвал произошедшее неприемлемым. После этого прозвучала угроза отозвать посла.