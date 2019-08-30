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Грузия отказалась выполнить требование Южной Осетии отвести блокпосты от её границы. Речь, в том числе, идёт о селе Чорчана.

По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия, указанный населённый пункт всегда находился под контролем Тбилиси. Этот признали и миссия Евросоюза по наблюдению, пишет газета « Взгляд ».

В конце августа делегация Южной Осетии сорвала очередную встречу в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Представители самопровозглашённой республики покинули мероприятие из-за несогласия с позицией Грузии по строительству военных укреплений.

Как писал News.ru, ранее МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».