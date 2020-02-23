https://static.news.ru/photo/ca2a1f8e-564d-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tbilisi and Batumi International Airports/facebook.com

В связи с распространением на территории Ирана коронавируса Грузия ввела ограничения на прямое авиасообщение с этой страной. Строгий контроль будет введён и по всему периметру сухопутной границы государства.

После Китая самый высокий показатель распространения коронавируса зафиксирован в Иране. Правительство Грузии приняло решение ограничить перемещение физических лиц из Исламской Республики Иран в Грузию и наоборот, — сказано в заявлении МИД Грузии.

Ведомство отмечает, что авиакомпании будут иметь возможность вывезти в Иран уже находящихся в Грузии туристов. Сухопутная граница постсоветской страны пока открыта, но на ней планируется ввести строгие ограничения.

Как писал NEWS.ru, турецкое правительство тоже приняло решение о закрытии границы с Ираном. По мнению властей, это поможет остановить распространение коронавируса, вспышка которого началась в Китае. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 43. Восемь пациентов скончались.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более чем 23 тысячам пациентов.