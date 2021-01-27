Грузия надеется в ближайшее время открыть границу с Россией

https://static.news.ru/photo/951f5f3c-60a3-11eb-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Власти Грузии в ближайшее время рассчитывают поднять вопрос об открытии сухопутной границы с Россией. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Он уточнил, что всё зависит от эпидемиологической ситуации.

Я надеюсь, что ситуация с коронавирусом в скором будущем стабилизируется у нас в странах и мы сможем поднять вопрос об открытии границы, — приводит слова Абашидзе ТАСС.

Дипломат также анонсировал онлайн-встречу с членом Совета Федерации Григорием Карасиным, которая должна состояться в первом квартале текущего года. На ней также может быть затронут этот вопрос.

Единственный на данный момент действующий пограничный пункт пропуска между Грузией и Россией «Казбеги — Верхний Ларс» закрыт с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2020 году в республику приезжали немногим более 209 тысяч россиян. Это на 85,8% меньше, чем годом ранее.

Регулярного авиасообщения между странами нет. Оно было прервано в июле 2019 года по инициативе РФ на фоне политических волнений в республике и антироссийских высказываний грузинскими политиками.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Азербайджан и Армения намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе.