Грузия, Молдавия и Украина объединились для вступления в ЕС

https://static.news.ru/photo/16a05ecc-b706-11eb-8d29-96000091f725_660.jpg Фото: Andrijko Z/wikipedia.org

Главы МИД Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам европейской интеграции. Он получил название «Ассоциированное трио». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина, Грузия, Молдова имеют особый статус ассоциированных партнёров в наших отношениях с ЕС. Мы все сделали свой европейский выбор, подписали соглашение об ассоциации, и мы, конечно, хотели бы стать членами ЕС в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к европейской интеграции, — заявил украинский министр после подписания меморандума в Киеве.

По его словам, это документ показывает, что для стран нет альтернативы европейской интеграции и партнёры должны воспринимать их в качестве серьёзного проекта по обеспечению мира и процветания в Европе.

Кулеба отметил, что Грузия, Молдавия и Украина будут активно работать по вопросам интеграции в Европу, следовать совместным решениям в этом направлении, а также координировать позицию стран в рамках Восточного партнёрства. Стороны станут работать в рамках секторального сотрудничества и постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС. «Ассоциированное трио» начнёт развивать направление безопасности, поскольку страны стоят перед серьёзными вызовами.

Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели по нашему движению в направлении ЕС очень амбициозны и очень важны, и мы считаем, что нам надо углублять наши отношения со странами ЕС, и мы должны пересмотреть все наши отношения и подчеркнуть ещё раз, что наши европейские намеренья будут основным интересом в работе всех наших партнёров, — рассказал Кулеба.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что страны разделяют исторические ценности и связи ЕС. По его словам, планируется расширить диалог «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зелёной экономике и транспортном секторе, а также достижения максимальной интеграции в европейский рынок.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна никогда не станет частью «русского мира». Он подчеркнул, что Москва должна понять, что Украина принадлежит миру демократии, а Запад не позволит уничтожить суверенитет страны.