Грузинский премьер обвинил Саакашвили в протестах против Познера

https://static.news.ru/photo/8fb51e34-92ca-11eb-92a5-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/aa_russian

Произошедшие на территории Тбилиси протесты против российского журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и лидером объединения — бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он назвал партию и самого экс-президента деструктивной силой, цель которой является саботаж, нанесение максимального ущерба Грузии и подрыв имиджа страны. По мнению Гарибашвили, радикалы намеренно действовали на фоне частичного открытия государства для туристов.

Форма протеста была совершенно неприемлема и выходила за рамки цивилизованных норм и грузинских стандартов. Мы еще раз убедились, что партия «Единое национальное движение» сформировалась как абсолютно деградировавшая группа, с которой цивилизованный диалог невозможен, — цитирует премьера «Интерфакс».

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники МВД Грузии оштрафовали 32 человека, в том числе и российского тележурналиста Владимира Познера, за нарушение карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса.