https://static.news.ru/photo/b19afda2-96cd-11e9-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Делегация грузинских депутатов не будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом они выражают протест в связи с восстановлением права голоса России в ПАСЕ.

Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии. К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России. Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер. Это наше решение, — заявила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в интервью телекомпании IMEDI .

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах. Киев был против этого решения.

21 сентября украинская делегация заявила, что не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи в знак протеста, писал News.ru.