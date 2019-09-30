Делегация грузинских депутатов не будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом они выражают протест в связи с восстановлением права голоса России в ПАСЕ.
Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии. К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России. Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер. Это наше решение, — заявила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в интервью телекомпании IMEDI.
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах. Киев был против этого решения.
21 сентября украинская делегация заявила, что не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи в знак протеста, писал News.ru.