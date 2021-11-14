Грузинская оппозиция пустила в ход ведьму

Грузинская оппозиционная партия «Гирчи — Больше Свободы» устроила перформанс перед зданием изолятора временного содержания в поселке Загеси близ Тбилиси, где содержатся задержанные ранее активисты и члены партии. К делу представители политической силы привлекли ведьму. Об этом пишет Sputnik.

Оппозиционеры рассказали, что подготовились к делу серьёзно. Для наложения порчи они привлекли известную ведьму в четвёртом поколении из Стамбула. По их словам, он входит в число 27 лучших магов мира. Правда, имени колдуньи представители оппозиции не уточнили.

Отмечается, что порчу планируют снять в тот момент, когда будут освобождены задержанные на митинге члены партии «Гирчи».

Ранее девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку. Они требуют срочно перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом сообщил парламентарий Давид Киркитадзе.