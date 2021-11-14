В Грузии несколько депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку. Они требуют срочно перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом сообщил парламентарий Давид Киркитадзе. Его слова приводит РИА Новости.

Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов Минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни, — сказал Киркитадзе.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее личный врач Саакашвили сообщил об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, вопрос перевода Саакашвиви в гражданскую клинику рано или поздно должен быть решён.