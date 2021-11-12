Личный врач Саакашвили сообщил о его тяжёлом состоянии

Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния здоровья политика. Слова Николоза Кипшидзе приводит «Интерфакс».

Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить, — рассказал Кипшидзе.

По его словам, вопрос перевода Саакашвиви в гражданскую клинику рано или поздно должен быть решён. Кроме того, врач отметил, что политик продолжает голодовку, и подтвердил, что в тюремной больнице не исключают перевод Саакашвили в реанимационное отделение в случае ухудшения его состояния.

Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач тюремной больницы это признаёт, — сказал Кипшидзе.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси прошёл митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.