«Миша! Миша!»: в Тбилиси начался очередной митинг в поддержку Саакашвили

В Тбилиси проходит митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале. Саакашвили находится в Глданской тюремной больнице, грузинские власти отказываются его освобождать. Также сообщается, что к заключённому политику не может попасть его девушка — украинский депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

Миша! Миша! — скандируют собравшиеся митингующие.

Я четвёртый день прихожу к тюрьме. У меня просят непонятные документы и не впускают меня к нему. Это нарушение не только прав Саакашвили, но и моих, — сказала Ясько журналистам.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Впоследствии он её прекратил, хотя даже обращался в Страсбургский суд. Об этом сообщил адвокат политика Ника Гварамия. Взамен бывший грузинский лидер потребовал перевести его из тюремной больницы в соответствующее учреждение для реабилитации, где будут обеспечены безопасность и высококачественное лечение.