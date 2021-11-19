Группа учёных нашла доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории

Коронавирус COVID-19 всё-таки зародился в уханьской лаборатории в Китае в 2019 году, следует из публикации исследователей в журнале The Spectator. Эксперты Франции и Лаоса обнаружили в сентябре родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши. Её колонии находятся в пещере в провинции Вьентьян на западе Лаоса, и этот вид вируса очень похож генетически на тот, что поражает человека, отмечается в исследовании.

Тем не менее вирусы отличаются . У лаосского варианта нет одного важного элемента в ключевом гене, который и делает COVID-19 настолько заразным. Конкретнее, это так называемый сайт расщепления фурина, особый 12-буквенный сегмент генетического текста.

Позже стала раскрыта переписка с инвесторами из правительства США и американского фонда поиска вирусов EcoHealth Alliance. В ней учёными обсуждался вопрос сбора вирусов из популяций летучих мышей в восьми странах, в том числе в Восточной Азии, в 2016–2019 годах. В итоге было принято решение отправить собранные образцы в лабораторию в Ухане, её финансированием занимались эти же стороны.

В письмах речь шла как о переправке данных, так и об отправке образцов — летучих мышей. Так же в переписке сообщалось, что специалисты Ухани работали вместе с учёными из США.

Ранее стало известно, что в докладе, распространённом офисом директора национальной разведки США, говорится о том, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьским институтом вирусологии не был выделен штамм вируса.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Специалисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.

При этом экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории. По его данным, именно оттуда могла произойти утечка коронавируса. Помпео заявил, что власти Китая могли бы легко объяснить происходящее, если бы захотели.