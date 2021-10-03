«Размечтались»: японцы оценили шансы вернуть Курилы

Читатели японской газеты Hokkaido высказались о перспективе решения территориального спора с Россией по Курильским островам. Они считают, что амбиции нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по возвращению всех четырёх южных островов не имеют ничего общего с реальностью, и оценили шанс вернуть Курилы как минимальный.

Многие пользователи отметили, что для России Курилы являются мощным оборонительным укреплением на Тихоокеанском направлении и отличным выходом в Тихий океан. Они отметили, что японскому правительству не стоит тешить себя иллюзиями.

Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется! — написал один из читателей в комментариях.

Сразу несколько человек напомнили, что на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов, а после Второй мировой войны они перестали принадлежать стране.

Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть! — отметил ещё один пользователь.

Ранее в Японии назначили нового премьер-министра, им стал Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны утвердила его кандидатуру на пост руководителя правящей Либерально-демократической партии. Кисида требует возвращения всех четырёх Курильских островов.