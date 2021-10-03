Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида требует возвращения не двух Курильских островов, а всех четырёх. Подобное мнение он высказывал на дебатах, посвящённых выборам председателя правящей партии. Об этом сообщает агентство Hokkaido.

Кисида возглавлял МИД страны в течение четырёх с половиной лет. Он неоднократно выражал своё несогласие политикой примирения, которой придерживался экс-премьер Синдзо Абэ. Что касается отношений с Россией, то тогда Кисида высказывался о двусторонних переговорах более умеренно. Он предлагал обсуждать отношения двух стран на основе доверия.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее в Японии назначили нового премьер-министра, им стал Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны утвердила его кандидатуру на пост руководителя правящей Либерально-демократической партии. Ожидается, что до конца дня он назовёт состав правительства, ключевыми задачами которого станут борьба с коронавирусом и меры помощи экономике страны.