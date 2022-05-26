Грета, вернись! Куда пропала героиня климатических протестов из Швеции Грета Тунберг больше не хочет, чтобы о ней говорили? Она переживает кризис, утверждают ее соратники

Плакат с экоактивисткой Гретой Тунберг / Фото Shutterstock

В этом году на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе, который завершает работу 26 мая, не оказалось многих видных гостей, в том числе звезды климатических забастовок Fridays for Future («Пятницы во имя будущего») Греты Тунберг. Помнится, в январе 2020-го ее появление на WEF и заочная пикировка с тогдашним президентом США Дональдом Трампом произвели фурор. Теперь пламенных речей юной шведки слышно все меньше, и никто толком не знает, чем она занимается. Даже в ее близком окружении ходят самые разные слухи. Поисками Греты Тунберг занялся и NEWS.ru.

Буквально за пару месяцев до пандемии девочка с косичками с родины Карлсона успела вывести за собой школьников по всему миру на «Марш миллионов» — возможно, крупнейший климатический протест в истории. Однако затем накрывший планету локдаун заставил идейных подростков-прогульщиков из Fridays for Future переместиться с улиц в Zoom. Последний раз на крупных международных площадках Грета Тунберг засветилась в ноябре 2021 года — на 26-й конференции ООН по климату в Глазго, которую она припечатала лаконичным и емким словечком «бла-бла-бла». Теперь его используют даже мировые лидеры, когда им надо поговорить о «зеленой повестке», но неясно, что именно сказать. В марте этого года Грета сфотографировалась с двумя плакатами в поддержку Украины, но других заявлений от нее не последовало.

Сама Грета, похоже, больше не хочет, чтобы мы о ней говорили, — признает европейское издание Politico.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг участвует в демонстрации европейской молодежи Danny Gys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ему удалось опросить с десяток соратников Тунгберг, которая сама отказывается давать интервью с тех пор, как снялась для обложки Vogue Scandinavia в нежно-эльфийском образе, который не очень вяжется с амплуа пламенной эковалькирии.

По контрасту с публичным имиджем, который выстраивается вокруг ее гневных речей, в личном общении Грета предстает мягкой, теплой, заботливой, забавной и порой глуповатой, — пишет Politico.

Однако в последнее время девушке с синдромом Аспергера и проблемами в коммуникации бывает сложнее находить общий язык даже с единомышленниками, которых шведка обрела в самых разных странах, в том числе куда менее благополучных, чем ее родина.

Многое стало ясно о движении, раскрутившемся с ее подачи. Оно выросло из локальных митингов в разных уголках Европы, и до сих пор в нем доминирует благополучная белая молодежь с севера Европы. Но внезапно эти ребята оказались лицом к лицу с активистами со всего мира, для которых последствия от изменения климата ощутимы прямо сейчас, — отмечает издание.

Грета и ее последователи в странах третьего мира живут словно на разных планетах. Филиппинка Митци Джонель Тан вспоминает, как в 2020 году западные друзья давали ей советы, как пережить тайфун. Например — заранее наполнить ванну водой на случай, если из-за стихии не будет доступа к еде и питью.

А я им такая говорю: «Ребят, у меня даже ванной нет! Все ваши штуки годятся для богачей. У нас вода из-под крана вообще непригодна для питья». Они были в шоке, — рассказывает координатор Молодежной организации сторонников действий в защиту климата на Филиппинах.

По словам ее индийской подруги Диши Рави, благополучные сверстники из Европы реально не представляют их быта и над движением Fridays for Future доминируют «установки белого человека».

За то время, что движение раскрутилось по всему миру, оно вынесло на своей волне новых героев и героинь, во многом затмивших пионерку Грету. Как, например, активистка из Уганды Ванесса Накате, которая на Давосском форуме — 2020 «оказалась популярнее, чем Ди Каприо». Кстати, тогда же вышел грандиозный скандал, когда на фотографии Associated Press темнокожей Ванессы не оказалось рядом с Гретой — снимок «скадрировали для улучшения композиции в условиях дедлайна». Разумеется, поднялась волна негодования по поводу «белого супрематизма», что весьма огорчило бедную Грету.

Активистка движения за климатическую справедливость в Уганде Ванесса Накате imagephotoagency.it via imago-images.de/Global Look Press

Ходят слухи, что Тунберг ушла в тень, поскольку переживает кризис роста. Кстати, в январе ей стукнуло 19. Когда она взорвала мир своими проповедями, ей было всего 15. С пандемией детство Греты закончилось. По одной из версий, она теперь боится заходить в «незнакомые, порой пугающие воды», пишет Politico. Оказалось, климатические активисты запросто могут попасть в серьезные политические передряги — как та же Диша Рави из Индии, пострадавшая из-за участия в акциях протеста местных фермеров против агрореформы. На родине девушке инкриминировали участие в «глобальном антигосударственном заговоре» и арестовали за «подстрекательство к мятежу». Процесс длится уже целый год.

Когда Грета поняла, что экоактивизм может быть сопряжен с репрессиями, ее взгляды серьезно поменялись, — признает Рави.

Некоторые из тех, кто близко знаком с Тунберг, полагают, что та «больше не хочет быть лицом глобального климатического движения, втянувшегося в социальную борьбу».

Но есть и более прозаические объяснения, почему Грета на время исчезла с радаров. Во-первых, девочке все же надо окончить школу, которую она так активно прогуливала последние четыре года, и готовиться к поступлению в вуз. Из-за своего знаменитого вояжа в США на яхте через Атлантику шведка пропустила целый год учебы и теперь, вероятно, корпит над тетрадками.

По другой версии, ей некогда из-за того, что надо закончить работу над новой — уже третьей по счету — книгой про климат, к которой она привлекла около сотни экспертов. Британское издательство обещает выпустить ее в октябре.

В начале мая был арестован друг Греты, сомалийский рэпер Абас Абдикарим Бакар, он же 1.Cuz, который сначала был просто охранником на мероприятиях Fridays for Future, а потом сам стал экологическим активистом. Возможно, это тоже повлияло на настроение активистки.

На момент написания этого материала в оргкомитете Fridays for Future нам так и не ответили, куда исчезла Грета.