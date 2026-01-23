Гренландию закрывают для инвесторов из Китая и России The Times: соглашение по Гренландии блокирует доступ России и Китая к острову

Рамочное соглашение по Гренландии автоматически блокирует доступ России и Китая к инвестиционным проектам на острове, сообщает газета The Times. Всего в договоренности между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте пять пунктов.

Проект также подразумевает создание в Гренландии нового командного центра НАТО. Кроме того, в соглашении прописано право Вашингтона на преимущественное приобретение территории, если Гренландия когда-либо будет выставлена на продажу. Взамен американская сторона пообещала отказаться от введения торговых тарифов в отношении европейских стран.

Сейчас Гренландия является автономией в составе Дании, и по действующим соглашениям США уже отвечают за оборону острова. Новые договоренности радикально расширяют полномочия Пентагона, превращая территорию в закрытую зону для геополитических оппонентов Запада. Источники сообщают, что стороны уже перешли к обсуждению детальных механизмов реализации этой сделки.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, которые всегда добиваются своего.