С-300 vs С-400: Греция ответит турецким расчётам стрельбой из «трёхсоток»

Российское оружие становится главным инструментом устрашения в спорах между Турцией и Грецией. Греческие ресурсы сообщили о готовности Афин организовать первые за семь лет учебные стрельбы из российских расчётов ЗРС С-300, которые находятся на острове Крит. Подобную задумку называют ответом на расширение Турцией зоны поисково-спасательных работ в Средиземном море, однако в действительности таким образом греки могут реагировать на недавние стрельбы ЗРС С-400, которые произвела турецкая сторона.

В последние два десятилетия греческие С-300 находятся в восточной части Крита и обеспечивают контроль района в радиусе 280 км вокруг острова. Первые учебные стрельбы с их участием прошли на натовском полигоне на территории острова в декабре 2013 года. Сейчас, спустя семь лет, Греция рассчитывает повторить запуск ракет. Это может произойти уже в начале следующего месяца. Официального подтверждения этой информации пока что нет.

Впрочем, местные наблюдатели обращают внимание на то, что подготовка к учебным стрельбам уже ведётся, она совпадает по времени с очередным витком напряжённости между Турцией и Грецией по поводу границ в Восточном Средиземноморье. Отчасти ожидающиеся военные учения можно считать реакцией на инициированный недавно турецкой стороной тест приобретённых у россиян ЗРС С-400 в районе Чёрного моря, который вызвал неодобрение в США.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавно турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу сообщил о расширении зоны исследовательских работ в Средиземном море, которое нацелено на то, чтобы добыть новые источники углеводородов и снизить зависимость от импорта. В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скорректировал данные об объёмах залежей, найденных страной в Чёрном море. Анкара неоднократно выражала уверенность в том, что «сюрпризы» таит в себе и средиземноморский шельф.

Афины уже назвали незаконным объявление Турции о расширении зоны поисково-спасательных работ на востоке Средиземноморья, потому что оперативный район «задевает» спорные районы.

Турецкая зона ответственности за поиск и спасение, которая была произвольно определена новым турецким законом, так же как и та, которая была определена турецким законом 1988 года, является незаконной, поскольку охватывает области суверенитета и юрисдикции Греции и, следовательно, не создаёт законных прецедентов, — говорится в заявлении греческого МИД. — Кроме этого, она не базируется на операционных критериях и не служит целям обеспечения безопасности человеческих жизней.

Не исключено, что, не встретив со стороны Евросоюза твёрдого намерения ввести санкции за средиземноморские споры, Турция вполне может повысить ставки в разговоре с греками.

В сентябре появлялись сообщения, что Афины инициировали с Москвой переговоры об усовершенствовании ЗРС C-300ПМУ-1 до версии C-300ПМУ-2 «Фаворит». В своё время Греция стала единственной страной Североатлантического альянса, интегрировавшей в единую систему как американские ЗРК Patriot PAC-2, так и российские С-300ПМУ-1, а также произведённые в Советском Союзе комплексы ближнего радиуса поражения — «Оса-АКМ» и «Тор-М1».

Интересно, что два дивизиона «трёхсоток» были приобретены не напрямую: в середине 1990-х эти средства ПВО купил Кипр, однако их постановку на вооружение заблокировали американцы, британцы и турки. В связи с этим в 2006–2007 годах права на систему перешли от Никосии к Афинам. Вопрос о модернизации российских ЗРС действительно стоит очень остро, однако готовность греческой стороны закупить в 2015 году новые ракеты для С-300, судя по всему, так и осталась на уровне вышедших в публичную плоскость намерений. Не исключено, что сообщения о стрельбах из «трёхсоток» также могут оказаться частью информационной кампании.