https://static.news.ru/photo/59626324-1a66-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что Верховный суд Греции должен рассмотреть ходатайство о пересмотре судебных решений насчёт экстрадиции россиянина в США и Францию. Окончательное решение о судьбе обвиняемого в отмывании денег Винника примет министр юстиции Греции.

Мы сейчас в процессе рассмотрения дела об отмене решения о выдаче его во Францию и США, — сообщил ТАСС Мусатов.

По словам адвоката, суд должен назначить дату слушаний и принять решение, будет ли он вообще это дело рассматривать.

У них задача такая — не приступить к рассмотрению дела, поэтому суд ушёл думать о том, может ли он рассматривать подобного рода дела, — подчеркнул Мусатов.

Как писал NEWS.ru, греческий суд первой инстанции отказал россиянину Александру Виннику в освобождении из-под стражи. Мужчину подозревают в нарушении законодательства страны. Афины санкционировали его арест после запроса США. Белый дом обвиняет Винника в отмывании от $4 млрд до $9 млрд с помощью биржи криптовалют. Фигурант находится под арестом с 25 июля 2017 года: это превышает максимальный срок предварительного заключения без вердикта суда согласно греческим законам — 18 месяцев. Свою вину россиянин не признаёт.