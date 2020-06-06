Греческая церковь борется с йогой как способом снять стресс в пандемию

https://static.news.ru/photo/9dbf665a-a776-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Греческая православная церковь вновь выступила против йоги, признав её несовместимой с христианством. Популярность практики возросла в период пандемии коронавируса, когда СМИ разрекламировали её как хороший способ снятия стресса.

Заявление о несовместимости индуистской практики и христианства даже в такое время опубликовал Священный Синод. В нём говорится, что церковь была вынуждена вмешаться после многочисленных рекомендаций СМИ о положительном эффекте йоги, сообщает BBC.

Это не первый случай, когда греческая православная церковь делает подобное заявление. Пять лет назад Синод уже пытался объяснить верующим, что это не просто комплекс физических упражнений, а неотъемлемая часть совершенно другой веры, которой «нет места» в жизни христиан.

В сегодняшнем заявлении правящего органа церкви говорится о том же самом и подчёркивается, что 90% греков идентифицируют себя как православные.

В защиту позиции церкви выступил православный священник Михаил Константинидис, заявивший, что «если бы йога располагала всем, чего хочет человек, все были бы счастливы».

Издание отмечает, что йога пользуется огромной популярностью о всём мире. Сейчас это огромная индустрия, которая практикует упражнения для снятия стресса, поддержания хорошей физической и психической формы. В период пандемии практика была рекомендована для поддержания и того, и другого как общедоступный комплекс упражнений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорпарк до конца июня продолжит три специальных проекта — «Йога в парках онлайн», «Экоразговор» и «Детская площадка online». Мероприятия пройдут на видеоплатформе Zoom. Ссылки на них будут публиковаться в социальных сетях учреждения.