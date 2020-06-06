Греческая церковь борется с йогой как способом снять стресс в пандемию

Греческая православная церковь вновь выступила против йоги, признав её несовместимой с христианством. Популярность практики возросла в период пандемии коронавируса, когда СМИ разрекламировали её как хороший способ снятия стресса.
Заявление о несовместимости индуистской практики и христианства даже в такое время опубликовал Священный Синод. В нём говорится, что церковь была вынуждена вмешаться после многочисленных рекомендаций СМИ о положительном эффекте йоги,
Это не первый случай, когда греческая православная церковь делает подобное заявление. Пять лет назад Синод уже пытался объяснить верующим, что это не просто комплекс физических упражнений, а неотъемлемая часть совершенно другой веры, которой «нет места» в жизни христиан.
В сегодняшнем заявлении правящего органа церкви говорится о том же самом и подчёркивается, что 90% греков идентифицируют себя как православные.
В защиту позиции церкви выступил православный священник Михаил Константинидис, заявивший, что «если бы йога располагала всем, чего хочет человек, все были бы счастливы».
Издание отмечает, что йога пользуется огромной популярностью о всём мире. Сейчас это огромная индустрия, которая практикует упражнения для снятия стресса, поддержания хорошей физической и психической формы. В период пандемии практика была рекомендована для поддержания и того, и другого как общедоступный комплекс упражнений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорпарк до конца июня продолжит три специальных проекта — «Йога в парках онлайн», «Экоразговор» и «Детская площадка online». Мероприятия пройдут на видеоплатформе Zoom. Ссылки на них будут публиковаться в социальных сетях учреждения.
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