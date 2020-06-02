Парки Москвы продолжат онлайн-проекты по йоге и экологии

https://static.news.ru/photo/853da526-a4ae-11ea-9263-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мосгорпарк до конца июня продолжит три специальных проекта — «Йога в парках онлайн», «Экоразговор» и «Детская площадка online». Мероприятия пройдут на видеоплатформе Zoom. Ссылки на них будут публиковаться в социальных сетях учреждения.

Как пишет «Москва 24», в рамках проектов для москвичей организуют различные онлайн-встречи, лекции, тренировки и мастер-классы.

В частности, пройдут занятия по йоге, лекции по построению распорядка дня ребёнка, экологичной уборки, выращиванию хищных растений, а также мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол.

Кроме того, в соцсетях Мосгорпарка будут публиковаться записи уроков одной из московских студий рисования.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. Однако запрещается садиться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки.