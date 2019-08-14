США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его словам, подобные заявления неприемлемы, однако «для американцев давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях».
Он также отметил, что Соединённые Штаты вывезли из Германии специалистов, которые помогли им создать атомную бомбу, использованную при ударе по Японии, передаёт
Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».