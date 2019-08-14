https://static.news.ru/photo/b52b7404-bf29-11e9-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Александр Шерин Фото: duma.gov.ru

США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, подобные заявления неприемлемы, однако «для американцев давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях».

Он также отметил, что Соединённые Штаты вывезли из Германии специалистов, которые помогли им создать атомную бомбу, использованную при ударе по Японии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».