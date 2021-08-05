Госдеп США потерял бутылку виски за $5800

Государственный департамент США разыскивает бутылку виски японской марки стоимость $5800, подаренную бывшему госсекретарю Майку Помпео в 2019 году. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отчёт федерального реестра за 2019 год указывает , что Помпею получил этот дорогой подарок от властей Японии. Однако местонахождение напитка неизвестно. Факт возможной утраты стал проблемой, так как стоимость дара превышает $390 и подарок не может считаться личной собственностью дипломата, а становится государственным имуществом.

Государственный департамент занимается этим вопросом и проводит расследование, — заявили в ведомстве.

Ранее Госдепартамент учредил новую должность — спецпосланник по делам секс-меньшинств. С 25 июня её занимает Джессиа Стерн, и в честь этого над зданием ведомства подняли радужный флаг. На данном посту Штерн будет заниматься защитой прав и интересов лиц с нетрадиционной ориентацией или трансгендеров. Так же в задачу нового отдела госдепа войдет борьба с расизмом, ксенофобией и другими видами притеснений.