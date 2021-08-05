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Госдеп США потерял бутылку виски за $5800

13:20, 05 августа 2021
Госдеп США потерял бутылку виски за $5800 Фото: unsplash.com
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Государственный департамент США разыскивает бутылку виски японской марки стоимость $5800, подаренную бывшему госсекретарю Майку Помпео в 2019 году. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отчёт федерального реестра за 2019 год указывает, что Помпею получил этот дорогой подарок от властей Японии. Однако местонахождение напитка неизвестно. Факт возможной утраты стал проблемой, так как стоимость дара превышает $390 и подарок не может считаться личной собственностью дипломата, а становится государственным имуществом.

Государственный департамент занимается этим вопросом и проводит расследование,заявили в ведомстве.

Ранее Госдепартамент учредил новую должность — спецпосланник по делам секс-меньшинств. С 25 июня её занимает Джессиа Стерн, и в честь этого над зданием ведомства подняли радужный флаг. На данном посту Штерн будет заниматься защитой прав и интересов лиц с нетрадиционной ориентацией или трансгендеров. Так же в задачу нового отдела госдепа войдет борьба с расизмом, ксенофобией и другими видами притеснений.

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