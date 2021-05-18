Госдеп призвал американцев не посещать Армению и Карабах

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Американское внешнеполитическое ведомство предостерегло граждан США от поездок в Армению и Нагорный Карабах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Не отправляйтесь в путешествие в Армению из-за COVID-19. В некоторых областях есть повышенный риск, — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Согласно заявлению, правительство США не может предоставить своим гражданам услуги в Карабахе, а также предупреждает о необходимости соблюдения осторожности на дорогах у границы Армении с Азербайджаном.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Ранее Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Россия предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.