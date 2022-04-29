Госдеп пообещал поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Дипломат при этом указал на то, что на данный момент такой заявки ни от Хельсинки, ни от Стокгольма не поступало. Он добавил, что возможное решение двух стран о вступлении в Североатлантический альянс может прозвучать на очередной встрече НАТО в конце июня, пишут «Известия».

Мы, конечно, ждём выработки решения на этот счёт от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его, — рассказал Блинкен.

Он выразил уверенность, что ближе к этой дате появится дополнительная информация по этой теме.

Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае её вступления в НАТО. Канал соединяет сеть Сайменских озёр с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Хельсинки заключил с Москвой долгосрочный договор аренды российской части канала до 2063 года. О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО может быть объявлено 16 мая, в этот день в Стокгольме пройдёт встреча лидеров двух стран.