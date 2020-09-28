Горбачёв призвал нового президента США поскорее встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/39ce9b22-020a-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью британским журналистам призвал победителя на выборах президента США наладить отношения с Москвой и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать новой гонки вооружений.

В интервью Горбачёва лондонской The Times много ностальгических замечаний бывшего советского лидера, сожалеющего о развале СССР и не считающего себя ответственным за это. В то же время Горбачёв дал совет победителю президентских выборов в США: необходимо дружить с Россией, иначе новая гонка вооружений неизбежна.

Ситуация очень тревожная, — сказал Горбачёв. — Каким бы ни был результат выборов, нам необходимо возобновить диалог, чтобы выйти из этой замороженной ситуации. Нам нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран.

Он сказал, что отношения США и СССР в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем сейчас между США и Россией. Вместе с тем, по его словам, Москва и Вашингтон нашли выход «через доверие, через понимание и построение отношений друг с другом».

Горбачёв также похвалил Путина, охарактеризовав его как «умного, волевого и трудолюбивого» человека, но призвал задуматься над тем, что он создал. «Имеет ли смысл, чтобы политические процессы и решения по-прежнему ориентировались на одного человека», — задался вопросом он.

«Говоря со мной по телефону из России, Горбачёв был так же откровенен, как и в конце 1980-х годов, когда в качестве корреспондента в Москве я наблюдал, как он тщетно борется за сдерживание демократических сил, поднявших голову из-за его попыток реформирования коммунизма», — выносит вердикт Горбачёву корреспондент The Times Питер Конради (Peter Conradi).

Вместе с тем Горбачёв дал понять, что избранный президент США и Владимир Путин должны провести «второй Рейкьявик» — встречу по разоружению, подобную той, которую советский лидер провёл в 1986 году в Исландии с Рональдом Рейганом. Результатом той встречи стал договор о ликвидации 2692 ракет малой, средней и промежуточной дальности. В этот раз такая встреча должна способствовать возобновлению усилий по разоружению и продлению ДРСМД (Договора о сокращении ракет малой и средней дальности), из которого США вышли в 2019 году благодаря усилиям Дональда Трампа.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Горбачёв в последние недели дал целый ряд интервью — российскому информационному агентству «Интерфакс», а также японскому изданию Asahi. В интервью российским журналистам он сказал, что народу Белоруссии следует научиться находить общий язык с Россией. Японцам, как и британцам, Горбачёв говорил о тупиковости политики США по разоружению и опасности новой холодной войны. Позиция Вашингтона, по его мнению, может привести к «стратегическому хаосу».