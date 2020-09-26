Горбачёв призвал белорусов «найти общий язык»

https://static.news.ru/photo/0d48f8b2-00e9-11eb-92b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Народу Белоруссии следует научиться находить общий язык, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

По мнению Горбачёва, если в Белоруссии будет продолжаться противостояние и белорусский народ будут настраивать против России, это приведёт к замене существующего Союза двух братских стран.

Я не думаю, что это будет полезно. Но главное при этом — надо иметь в виду, что надо дать возможность каждому народу самому определять свою судьбу. Это касается всех, в том числе и России, — отметил Горбачёв в интервью «Интерфаксу».

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, следует из сообщения пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.