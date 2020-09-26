В ходе акции протеста в Минске задержали около 140 человек

https://static.news.ru/photo/e77ef64e-00e4-11eb-9a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Число задержанных на протестной акции в Минске составило около 140 человек, следует из сообщения пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

На несанкционированной акции протеста в Минске задержали около 140 человек, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком. Так белорусский лидер ответил на заявление Макрона, который 27 сентября призвал его покинуть пост президента.