Горбачёв заявил, что политика Трампа в области разоружений ведёт в хаосу

https://static.news.ru/photo/5b200780-feda-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что политика президента США Дональда Трампа в области ядерного разоружения ведёт мир к «стратегическому хаосу». По его словам, Белый дом разрушает все рамки разоружения и увеличивает риск, создавая новые военные технологии и оружие.

Вот почему требуются всё новые и новые усилия для того, чтобы твёрдо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня, — подчеркнул Горбачёв в интервью японской газете Asahi.

Он считает, что Россия должна решить эту проблему «в срочном порядке», поскольку также является ядерной державой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты не намерены выводить ядерное вооружение с европейской территории. Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Рассуждая о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, он подчеркнул, что Вашингтон готов обсуждать с Россией любые другие договорённости, кроме этой.