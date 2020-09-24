Google удалит изображения вершины Улуру по просьбе аборигенов Австралии

https://static.news.ru/photo/9533ddb2-ff06-11ea-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Corey Leopold/wikipedia.org

Госуправление парков Австралии Parks Australia обратилось к руководству Google с просьбой удалить все изображения вершины горы Улуру, также известной как Эйрс-Рок. Её аборигены считают священной.

Посещение объекта запретили 25 октября 2019 года по распоряжению ведомства и старейшин племён аборигенов Анангу, живущих вокруг скалы. С этого дня для всех, кроме коренных обитателей, вход на склоны закрыли, однако выяснилось, что люди могли продолжать «гулять» по Улуру и её вершине через сервисы Google, передаёт телеканал ABC.

Функция просмотра улиц <...> позволяет людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии. Он также предлагает к просмотру панорамные и 3D-фотографии, что позволяет эффективно игнорировать запрет посещения, — говорится в сообщении Parks Australia.

Google согласился с требованиями австралийского ведомства и пообещал удалить все фото вершины Улуру в течение 24 часов.

Скала Улуру сформировалась почти 680 млн лет назад. Она является массивной оранжево-коричневой горой овальной формы, располагается в центре Австралии, в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. Её поверхность испещрена параллельными бороздами глубиной до 2 метров. Основание изрезали пещеры, украшенные древними наскальными рисунками и резьбой по камню.

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