Google показал «дорогу в рай»

https://static.news.ru/photo/0693a7b0-87b2-11eb-b4ef-96000091f725_660.jpg Фото: Google Maps

Сервис Google Maps показал своим пользователям странную дорогу — это шоссе в Аризоне (США), у которого нет конца. Люди предположили, что дорога на самом деле ведёт в рай.

Соответствующая ветка обсуждения появилась на форуме в Reddit, пишет Daily Star.

На картинке, опубликованной пользователями, можно увидеть саму дорогу и яркое небо, а слева и справа только белое свечение из-за яркого солнца. Складывается впечатление, что на фото тоннель, у которого нет конца.

Это что, дорога в рай? — удивился один из пользователей.

Ему вторили другие пользователи, отметив, что при просмотре предыдущих фото «можно увидеть, как Майкл Лэндон едет автостопом». Имеется в виду американский актёр, сыгравший в сериале «Шоссе в рай».

В итоге комментаторы пришли к заключению, что белый свет — это отражение от снега, а нереалистичной картинка стала, скорее всего, из-за нарушенного баланса белого.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое.