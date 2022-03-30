Голландские политики отказались слушать выступление Зеленского

Голландская политическая партия «Форум за демократию» заявила, что не придёт на онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, которое запланировано на 30 марта. Также депутаты отказались участвовать в дебатах. Они напомнили, что его армия нередко позирует с нацистской символикой, пишет РИА Новости.

Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил 11 политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки, — подчёркивают политики.

Также парламентарии считают неприемлемым вставать на какую-либо сторону в конфликте, полагаясь на эмоции, личную симпатию или слова спикера. По их мнению, «парламент — не площадка для односторонних заявлений».

А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Всё это делает его выступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным, — считают в партии.

Видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На нём видно, как люди в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам пленных россиян. Глава СК Р Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого обращения с российскими военнослужащими. В Кремле подчeркнули, что виновные должны понести ответственность, Москва зaявила Киеву протест на переговорах в Стамбуле, украинская сторона егo приняла.

После появления в Сети видео с пытками российских военных украинскими националистами омбудсмен Татьяна Москалькова предупредила об опасности мести, поскольку она может привести к ещё большей крови.