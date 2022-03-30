«Люди озлобляются»: Москалькова призвала воздержаться от мести

После появления в Сети видео с пытками российских военных украинскими националистами уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предупредила об опасности мести. По мнению омбудсмена, возмездие может привести к ещё большей крови. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik, добавив, что от некоторых российских граждан стали поступать предложения о мести.

Я слышу <...> с российской стороны, со стороны наших граждан, что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь, месть порождает месть, кровь — кровь, и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация, — заявила Москалькова.

Видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских военных в Харьковской области. На нём видно, как люди в камуфляжной форме стреляют по ногам пленных россиян.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого обращения с российскими военнослужащими. В Кремле подчeркнули, что виновные должны понести ответственность, Москва зaявила Киеву протест на переговорах в Стамбуле, украинская сторона егo приняла.