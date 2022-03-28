Бастрыкин поручил расследовать убийство пленного военнослужащего на Украине

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с избиением и убийством, предположительно, российского пленного военнослужащего. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Видео происшествия ранее было опубликовано в интернете.

Председатель СК России поручил расследовать в рамках уголовного дела факт жестокого избиения с последующим убийством российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на территории Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в ведомстве, на видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён «процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного», руки которого связаны за спиной.

В рамках расследования будут установлены все соучастники произошедшего с целью последующего привлечения их к ответственности, подчеркнули в СК РФ.

По некоторым данным, видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На нём видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам.

Ролик вызвал возмущение пользователей китайской социальной сети Weibo. По мнению пользователей, происходящее является военным преступлением и подтверждает присутствие на Украине нацистов.