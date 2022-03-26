Пользователей китайской соцсети шокировало видео с пытками военнопленных РФ

Видео с пытками военнопленных из числа солдат российских вооружённых сил, ДНР и ЛНР на Украине вызвало шквал комментариев в китайской социальной сети Weibo. Пользователи оказались шокированы действиями, которые они посчитали «поведением нацистов».

Действия украинских военных, которые попали на видео, были резко осуждены в комментариях.

Это поведение нацистов. После этого ещё говорят, что на Украине нет нацистов? — задался вопросом пользователь, чем комментарий собрал более более 960 «лайков».

Другие пользователи соцсети согласились с его мнением: «Это военное преступление», «А как же Женевская конвенция?», «Если это не нацисты, то кто тогда?».

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова рассказала: жители Донбасса, не согласные с действиями киевского режима, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны националистов. Сейчас подтверждаются ранее известные факты преступлений последних и выявляются новые, отметила она.