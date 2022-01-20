Год у власти: почему упали рейтинги Байдена

Первая за 2022 год пресс-конференция президента США Джо Байдена была приурочена к годовщине его вступления в должность. Глава Белого дома не только попытался обратить внимание на достигнутые за эти 12 месяцев позитивные результаты, но и объяснить неудачи, главной причиной которых, по его версии, стало упорство Республиканской партии. В канун выступления президента показатели его общественного одобрения обновили антирекорд. Причину социологи видят в как минимум двух кризисных явлениях — пандемии и инфляции.
Свою речь Байден
Мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад, — отметил Байден. — Мы не вернёмся к самоизоляции.
Вторым проблемным явлением глава Белого дома назвал повышение цен, спровоцированное пандемией.
На каком-то этапе выступления американский лидер, отвечая на вопросы о буксующей повестке дня администрации, даже попытался оправдаться, что не обещал слишком многого избирателям.
Я не давал слишком больших обещаний, но я думаю, если вы посмотрите на то, что мы смогли сделать, мы должны признать, что добились огромного прогресса, — сказал он.
В то же время Байден попытался переключить внимание на отсутствие эффективного сотрудничества с республиканцами в конгрессе.
Я не ожидал, что будут предприняты такие упорные усилия, чтобы убедиться, что самое главное — это то, что президент Байден ничего не добился, — отметил президент США.
Глава Белого дома подытожил, что вовлечь республиканцев «в игру по улучшению положения в этой стране» — это та вещь, которую ему так и не удалось сделать.
Невидимые успехи
В список крупных побед администрации близкие к демократическому мейнстриму СМИ
У него (Байдена. — NEWS.ru) есть успехи, но люди этого не ощущают, и вы не можете убедить людей чувствовать себя лучше, — говорит Дэвид Аксельрод, главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы на президентских выборах 2008 и 2012 годов.
В ходе пресс-конференции Байдену открыто указали, что Белый дом терпит поражение по таким ключевым проектам, как социально-экономическая инициатива Build Back Better и законопроект о реформе избирательного права. Они встретили противодействие в конгрессе, в том числе из-за оппозиции со стороны некоторых однопартийцев Байдена.
Поляризацию внутри Демпартии, расколовшейся на условно умеренное и условно прогрессистское крыло, некоторые старшие советники президента теперь считают одним из серьёзных препятствий. Впрочем, как и непредсказуемость коронакризиса.
Вирус обманывал нас несколько раз, — заявил CNN один высокопоставленный представитель системы здравоохранения. — Никто не ожидал, что «дельта» поразит нас. А появление «омикрона» из ниоткуда — это большой, большой сюрприз.
Это не может не отражаться на рейтингах Байдена, учитывая его
Убыточность войн
Очень многое в линии Байдена за эти месяцы строилось на антитезе в политике его предшественника. Однако работа Белого дома по некоторым направлениям продемонстрировала тенденцию скорее на преемственность, нежели на радикальное отклонение от трамповского курса. Прежде всего это касается внешней политики, в рамках которой
Иллюстрацией в этом плане стал вывод иностранного контингента из Афганистана, отстаивая который, Байден
Дать надежду президент США не смог и европейским союзникам, связи с которыми нередко оказывались под угрозой из-за попытки оформить новые альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия «китайской угрозе».
Большую
Инфляция и коронавирус
Увертюрой к пресс-конференции Байдена стало падение рейтингов. В течение нескольких месяцев уровень общественного одобрения президента США
Эксперты американского портала FiveThirtyEight, анализирующего данные соцопросов,
У большинства президентов есть так называемый период медового месяца, когда их рейтинги сначала находятся на высоком уровне, но со временем падают. Рейтинг одобрения экс-президента Барака Обамы был намного выше, чем у Байдена, когда он вступил в должность (68% против 53%), но рейтинг одобрения Обамы также неуклонно снижался, упав ниже отметки 50% после примерно одного года пребывания в должности, — говорится в анализе FiveThirtyEight.
По оценкам экспертов, президенты США, впрочем, вполне способны улучшать свои позиции после значительного спада. Для этого необходимо, чтобы общество более позитивно взглянуло на ситуацию в экономике.
Для того чтобы повысить свои показатели, Байдену, как считают авторы FiveThirtyEight, придётся приложить некоторые усилия в тех областях, которые долгое время были слабыми местами его администрации. Согласно этим оценкам, самой большой проблемой для Белого дома является то, как он справляется с пандемией коронавируса.
Общественность постоянно недовольна тем, как он управляет кризисом, — говорят исследователи.
С этой проблемой идёт в тандеме ситуация в экономике. Показатели инфляции в США, как отмечают в FiveThirtyEight, являются самыми высокими с начала 1980-х годов. Однако любые изменения на этих направлениях потребуют времени, в связи с чем ожидать в краткосрочной перспективе улучшения рейтингов Байдена вряд ли стоит, резюмируют эксперты.