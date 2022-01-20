Год у власти: почему упали рейтинги Байдена

Первая за 2022 год пресс-конференция президента США Джо Байдена была приурочена к годовщине его вступления в должность. Глава Белого дома не только попытался обратить внимание на достигнутые за эти 12 месяцев позитивные результаты, но и объяснить неудачи, главной причиной которых, по его версии, стало упорство Республиканской партии. В канун выступления президента показатели его общественного одобрения обновили антирекорд. Причину социологи видят в как минимум двух кризисных явлениях — пандемии и инфляции.

Свою речь Байден начал с рассказа о достижениях за последний год, включая принятие двухпартийного законопроекта о масштабных вложениях в национальную инфраструктуру, создание новых рабочих мест и большой охват вакцинации среди взрослого населения. В то же время он признал существование «разочарования и усталости» в стране. Президент США связал это с последствиями пандемии и появлением новых штаммов. Однако призвал население не унывать.

Мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад, — отметил Байден. — Мы не вернёмся к самоизоляции.

Вторым проблемным явлением глава Белого дома назвал повышение цен, спровоцированное пандемией.

На каком-то этапе выступления американский лидер, отвечая на вопросы о буксующей повестке дня администрации, даже попытался оправдаться, что не обещал слишком многого избирателям.

Я не давал слишком больших обещаний, но я думаю, если вы посмотрите на то, что мы смогли сделать, мы должны признать, что добились огромного прогресса, — сказал он.

В то же время Байден попытался переключить внимание на отсутствие эффективного сотрудничества с республиканцами в конгрессе.

Я не ожидал, что будут предприняты такие упорные усилия, чтобы убедиться, что самое главное — это то, что президент Байден ничего не добился, — отметил президент США.

Глава Белого дома подытожил, что вовлечь республиканцев «в игру по улучшению положения в этой стране» — это та вещь, которую ему так и не удалось сделать.

Джо Байден Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Невидимые успехи

В список крупных побед администрации близкие к демократическому мейнстриму СМИ вносят активное финансирование борьбы с пандемией коронавируса, восстановление американской инфраструктуры, назначение рекордного в американской истории числа федеральных судей, снижение уровня безработицы и организацию общенациональной кампании по вакцинации. Другой вопрос, как это воспринимает общественное мнение.

У него (Байдена. — NEWS.ru) есть успехи, но люди этого не ощущают, и вы не можете убедить людей чувствовать себя лучше, — говорит Дэвид Аксельрод, главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы на президентских выборах 2008 и 2012 годов.

В ходе пресс-конференции Байдену открыто указали, что Белый дом терпит поражение по таким ключевым проектам, как социально-экономическая инициатива Build Back Better и законопроект о реформе избирательного права. Они встретили противодействие в конгрессе, в том числе из-за оппозиции со стороны некоторых однопартийцев Байдена.

Поляризацию внутри Демпартии, расколовшейся на условно умеренное и условно прогрессистское крыло, некоторые старшие советники президента теперь считают одним из серьёзных препятствий. Впрочем, как и непредсказуемость коронакризиса.

Вирус обманывал нас несколько раз, — заявил CNN один высокопоставленный представитель системы здравоохранения. — Никто не ожидал, что «дельта» поразит нас. А появление «омикрона» из ниоткуда — это большой, большой сюрприз.

Это не может не отражаться на рейтингах Байдена, учитывая его обещание 2020 года — «остановить» пандемию и вернуть страну к нормальной жизни.

U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Убыточность войн

Очень многое в линии Байдена за эти месяцы строилось на антитезе в политике его предшественника. Однако работа Белого дома по некоторым направлениям продемонстрировала тенденцию скорее на преемственность, нежели на радикальное отклонение от трамповского курса. Прежде всего это касается внешней политики, в рамках которой риторика о приоритизации прав человека и о восстановлении традиционных союзнических альянсов попросту прикрыла уже хорошо знакомый прагматизм и желание защитить собственные интересы.

Иллюстрацией в этом плане стал вывод иностранного контингента из Афганистана, отстаивая который, Байден делал акцент на убыточности длительных кампаний и неоправданности больших потерь. Этот аргумент достаточно близок к тому, что говорил Трамп.

Дать надежду президент США не смог и европейским союзникам, связи с которыми нередко оказывались под угрозой из-за попытки оформить новые альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия «китайской угрозе».

Большую настороженность у наблюдателей вызывает прагматизм главы Белого дома в том, что касается положения Украины. На итоговой пресс-конференции Байден не только не внёс ясность в то, насколько Вашингтон готов обеспечивать ей военную помощь, но и открыто указал, что присоединение бывшей советской республики к Североатлантическому альянсу пока что видится ему невозможным, если учесть, сколько работы придётся проделать для этого Киеву.

Джо Байден Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Инфляция и коронавирус

Увертюрой к пресс-конференции Байдена стало падение рейтингов. В течение нескольких месяцев уровень общественного одобрения президента США колебался в районе 40%.

Эксперты американского портала FiveThirtyEight, анализирующего данные соцопросов, отмечают , что такие показатели вряд ли можно считать чем-то экстраординарным.

У большинства президентов есть так называемый период медового месяца, когда их рейтинги сначала находятся на высоком уровне, но со временем падают. Рейтинг одобрения экс-президента Барака Обамы был намного выше, чем у Байдена, когда он вступил в должность (68% против 53%), но рейтинг одобрения Обамы также неуклонно снижался, упав ниже отметки 50% после примерно одного года пребывания в должности, — говорится в анализе FiveThirtyEight.

По оценкам экспертов, президенты США, впрочем, вполне способны улучшать свои позиции после значительного спада. Для этого необходимо, чтобы общество более позитивно взглянуло на ситуацию в экономике.

Для того чтобы повысить свои показатели, Байдену, как считают авторы FiveThirtyEight, придётся приложить некоторые усилия в тех областях, которые долгое время были слабыми местами его администрации. Согласно этим оценкам, самой большой проблемой для Белого дома является то, как он справляется с пандемией коронавируса.

Общественность постоянно недовольна тем, как он управляет кризисом, — говорят исследователи.

С этой проблемой идёт в тандеме ситуация в экономике. Показатели инфляции в США, как отмечают в FiveThirtyEight, являются самыми высокими с начала 1980-х годов. Однако любые изменения на этих направлениях потребуют времени, в связи с чем ожидать в краткосрочной перспективе улучшения рейтингов Байдена вряд ли стоит, резюмируют эксперты.